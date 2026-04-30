حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ملازمین کو 3 روزہ چھٹیاں ملیں گی!

لاہور : یکم مئی کو عام تعطیل کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا، جمعہ آنے کی وجہ سے ملازمین کو تین روزہ طویل ہفتہ وار تعطیل میسر آئے گی۔
تفصیلات کے مطابق حکومتِ پنجاب اور حکومتِ سندھ نے یکم مئی کو “یومِ مئی” کے موقع پر صوبہ بھر میں عام تعطیل کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔
اس سلسلے میں متعلقہ صوبائی محکموں کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔
جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت یکم مئی بروز جمعہ لاہور اور کراچی سمیت پنجاب اور سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تمام سرکاری و نجی دفاتر، تعلیمی ادارے، خود مختار ادارے اور مقامی کونسلز بند رہیں گی۔
وفاقی حکومت کی جانب سے بھی ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان متوقع ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلے ہی اس روز تمام بینکوں کی بندش کی تصدیق کر دی ہے۔
رواں سال یکم مئی بروز جمعہ آنے کی وجہ سے سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کو تین روزہ طویل ہفتہ وار تعطیل میسر آئے گی، جمعہ کی عام تعطیل کے بعد ہفتہ اور اتوار کی چھٹیوں کے باعث دفاتر اور تعلیمی ادارے اب پیر کو دوبارہ کھلیں گے۔
خیال رہے یومِ مئی ہر سال مزدوروں کی محنت اور معاشی و سماجی ترقی میں ان کے کلیدی کردار کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ محنت کشوں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کو اجاگر کیا جا سکے۔