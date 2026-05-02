کراچی میں درجہ حرارت 38.5 ڈگری ریکارڈ،کل سےگرمی کی شدت میں مزید اضافےکا امکان

محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔

محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں دن کے وقت مطلع صاف اور موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے، شہر میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق  آج دن کا زیادہ  سے زیادہ درجہ حرارت 38.5 ڈگری سینٹی گریڈ  ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہےکہ کل سے شہر میں گرمی کی شدت میں مزید  اضافےکا امکان ہے، اتوار کو درجہ حرارت 40 اور پیر کو 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، اسی دوران شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔

سندھ کے بیشتر علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے: محکمہ موسمیات

دوسری جانب سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج موسم گرم،شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، 3 مئی تک سندھ کے وسطی اور بالائی علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔

​محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جامشورو، دادو، شہید بینظیرآباد، گھوٹکی اور سانگھڑ میں بھی درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے جبکہ خیرپور، نوشہروفیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔

محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک کے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہوسکتا ہے، ملک کے بالائی و وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کل تک سندھ کے بالائی علاقوں میں گرد آلود تیزہوائیں اور گرج چمک ہوسکتی ہے،سندھ کے بالائی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اوربوندا باندی کا امکان ہے، مغربی ہواؤں کے زیراثر سندھ میں گرمی کی شدت میں کچھ کمی آئےگی جبکہ 5 مئی کے بعد گرمی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہوسکتا ہے۔


