تازہ تر ین
اہم خبریں

پنجاب کے طلبا کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

لاہور: پنجاب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ نے صحت کے شعبے میں کیریئر بنانے کے خواہشمند طلبا اور گریجویٹس کے لیے نیا انٹرن شپ پروگرام شروع کر دیا۔

پنجاب میں فارمیسی کے طلبا کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 12 مئی مقرر کی گئی ہے۔

یہ پروگرام ڈائریکٹریٹ آف ڈرگز کنٹرول پنجاب کے تحت متعارف کرایا گیا ہے۔ جس کا مقصد فارمیسی اور متعلقہ شعبوں سے وابستہ نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کرنا اور صحت کے نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے۔

حکام کے مطابق پنجاب کی سرکاری جامعات سے تعلق رکھنے والے فارمیسی کے طلبا، گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس اس پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

فائنل ایئر کے وہ طلبا بھی اہل ہوں گے جو نتائج کے منتظر ہیں۔ جبکہ گزشتہ دو سال کے دوران فارمیسی میں ڈگری، ماسٹرز یا ایم فل مکمل کرنے والے افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔

درخواست دینے کا مکمل عمل آن لائن رکھا گیا ہے۔ جہاں امیدواروں کو رجسٹریشن کے بعد اپنا پروفائل مکمل کر کے مطلوبہ دستاویزات سرکاری پورٹل پر اپ لوڈ کرنا ہوں گی۔

 

حکام نے واضح کیا ہے کہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 12 مئی 2026 رات 12 بجے ہے۔ اور صرف آن لائن موصول ہونے والی درخواستوں پر ہی غور کیا جائے گا۔


اہم خبریں
آزادکشمیر: درجہ حرارت میں اضافے سے برف تیزی سے پگھلنے لگی، دریاؤں اور ندی نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ
کراچی میں درجہ حرارت 38.5 ڈگری ریکارڈ،کل سےگرمی کی شدت میں مزید اضافےکا امکان
پنجاب کے طلبا کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز
بشریٰ بی بی سے ملاقات کیلئے بیٹی کی سپرنٹنڈنٹ جیل کے نام تحریری درخواست
کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر گاڑیوں کے لیے نئی حد رفتار مقرر
میرے ایک میسج نے ایک عورت ذات کو مشہور کردیا، رجب بٹ کا لاریب ملک پر طنز
پاکستان میں عیدالاضحیٰ کب ہوگی؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبہ، 80 فیصد تعمیراتی کام مکمل
اسلام آباد میں رواں برس اب تک کتنے سرچ آپریشنز ہوئے؟ تفصیلات سامنے آگئیں
عید الاضحیٰ؛عارضی مکینیکل جھولوں کی تنصیب پر پابندی عائد
لاہور میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، خاتون اور 2 بچے قتل، ملزم نے خودکشی کر لی
ایئربلیو نے لاہور سے باکو کیلئے پروازوں کا آغاز کردیا
ایک لیٹر پیٹرول پر 153 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 116 روپے ٹیکسز اور منافع جات کی وصولی کا انکشاف
لاہور میں گلبرگ کالج کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ
تنخواہوں میں 7اورپنشن میں5فیصداضافے کاامکان
2سے 4 مئی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کیساتھ بارشوں کی پیشگوئی





دلچسپ و عجیب
چین نے بانس کی شکل میں اس کا قدرتی حل دریافت کرلیا
فری فال میں تیز ترین روبک کیوب حل کرنیکا ریکارڈ
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain