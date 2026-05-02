فری فال میں تیز ترین روبک کیوب حل کرنیکا ریکارڈ

جرمنی کے ایک یوٹیوبر نے ایک روبِک کیوب کو فری فال میں کم وقت میں حل کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔
23 سالہ ٹام کوپکے (جو یوٹیوب پر ٹولیکو کے نام سے جانے جاتے ہیں) نے فروری میں جنوبی افریقا کے موسل بے کے اوپر پیراشوٹ کھولنے سے پہلے 23.333 سیکنڈ میں اپنا روبک کیوب حل کر لیا۔
انہوں نے 28.25 سیکنڈ کا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا، جو 2023 میں آسٹریلیا کے سیم سیراکّی نے بنایا تھا۔
گینیز ورلڈ رہلارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے ٹام کوپکے کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلی بار 18 سال کی عمر میں روبک کیوب حل کیا تھا اور اس وقت کافی پریکٹس کی۔ انہوں نے کچھ زبردست چیلنجز کی ویڈیو بھی بنائی تھی، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ اسے اسکائی ڈائیونگ کے دوران بھی حل کریں گے۔