کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا

(30 اپریل 2026): سائنسدانوں کی جانب سے کتوں کے دماغ پر کی گئی حالیہ تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ تحقیق میں بتایا گیا کہ انسانوں کے ساتھ رہنے اور پالتو بننے کے عمل کے دوران گزشتہ 5000 سالوں میں کتوں کے دماغ کا سائز تقریباً 46 فیصد چھوٹا ہوگیا ہے۔
سائنسدانوں نے بتایا کہ جب انسانوں نے باقاعدہ کھیتی باڑی شروع کی اور بستیوں میں رہنے لگے تو کتوں کا کردار بدل گیا، انہیں اب شکار کیلیے پیچیدہ منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں رہی بلکہ وہ صرف بستیوں کی حفاظت اور بچے کھچے کھانے پر گزارا کرنے لگے، اس طرز زندگی نے ان کے دماغی ڈھانچے کو بدل دیا۔
جرنل آف رائل سوسائٹی اوپن سائنس میں شائع تحقیق کے مطابق دماغ چھوٹا ہونے کا مطلب ذہانت میں کمی نہیں ہے۔
پیرس سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے بتایا کہ کتے اب بھی بہت ہوشیار ہیں بس ان کی ذہانت کی سمت بدل گئی ہے، اب وہ جنگلی جانوروں کی طرح سوچنے کے بجائے انسانوں کے اشاروں کو سمجھنے اور ان سے بات چیت کرنے میں زیادہ ماہر ہوگئے ہیں۔
ماہرین نے 207 کھوپڑیوں کا مطالعہ کیا جن میں ماڈرن کتوں، ڈنگو، بھیڑیوں اور قدیم زمانے کے کتوں کی کھوپڑیاں شامل تھیں، انہوں نے سی ٹی اسکین کے ذریعے ان کے دماغی خانوں کا موازنہ کیا۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ کتوں کو پالنے کا سلسلہ تو 15 ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا لیکن ان کے دماغ سکڑنے کا عمل 5 ہزار سال پہلے شروع ہوا جب انسانوں نے فارم ہاؤسز اور مستقل بستیاں بنانا شروع کیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کتا کبھی کبھار عجیب حرکتیں کرتا ہے تو اس کا تعلق دماغ کے چھوٹے ہونے سے نہیں بلکہ آج کی طرز زندگی انہیں اپنی پوری ذہانت دکھانے کا موقع ہی نہیں دیتی۔