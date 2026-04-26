ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے منصوبے کا آغاز

ٹھٹھہ: سندھ حکومت اور عالمی بینک کے تعاون سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام کا آغازکر دیا گیا۔

کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ترجمان عبدالقادر شیخ کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر 72 انچ قطر کی نئی مرکزی لائن نمبر 5 کے انٹرکنکشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے، نئی لائن کو موجودہ واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا عمل باقاعدہ طور پر شروع کردیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ لائن کو فعال بنانے کے لیے موجودہ نظام سے جوڑنے کے ساتھ جدید والوز کی تنصیب بھی جاری ہے، دھابیجی فورتھ فیز، کے ٹو اور کے تھری سے پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہے، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے مجموعی طور پر 21 پمپس میں سے صرف 9 پمپس کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔

ترجمان واٹر بورڈ کا کہنا تھا27 اپریل سے 9 میں سے 7 پمپس کے ذریعے پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی جبکہ دو پمپس کو مزید پانچ دن کے لئے بند رکھا جائے گا، اس بندش کے دوران 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا جبکہ مرمتی کام کے دوران 400 ملین گیلن پانی فراہمی جاری رہے گی۔

ان کا کہنا تھا دھابیجی کے دیگر پمپس سمیت حب پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے، منصوبے کی تکمیل سے شہر میں پانی کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں سے دورانِ کام پانی کے محتاط استعمال کی اپیل کی ہے۔


ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے منصوبے کا آغاز
