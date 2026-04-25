پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے

پاکستان سے سعودی عرب کیلئے حج پروازوں کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے، اور پہلے سات روز کے دوران بڑی تعداد میں عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔
ترجمان مذہبی امور کے مطابق 59 پروازوں کے ذریعے اب تک 15 ہزار 26 پاکستانی عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے ہیں، آج ہفتے کے روز مزید 8 پروازوں کے ذریعے تقریباً 2 ہزار 200 عازمین کی آمد متوقع ہے۔
حکام کے مطابق حج انتظامات کیلئے مختلف شعبوں میں 80 اہلکار، حج میڈیکل مشن کے 50 جبکہ 134 دیگر سول ملازمین بطور خدام الحجاج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ مین کنٹرول آفس، ایئرپورٹ استقبالیہ، خوراک، رہائش، ٹرانسپورٹ، ریاض الجنہ، مکہ روانگی، گمشدگی و بازیابی، کال سینٹر اور شکایات سیل سمیت تمام شعبے 24 گھنٹے فعال ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق اب تک 4 ہزار 611 عازمین کو ریاض الجنہ کی زیارت کروائی جا چکی ہے، اسی طرح گمشدگی و بازیابی کے شعبے نے ایک حاجی، 14 ویل چیئرز اور 673 بیگز تلاش کر کے متعلقہ عازمین تک پہنچائے۔
پاکستان حج میڈیکل مشن نے بھی خدمات فراہم کرتے ہوئے 288 افراد کو او پی ڈی، 5 کو ڈینٹل اور 4 کو ای سی جی سہولیات فراہم کی ہیں، ترجمان کے مطابق مدینہ منورہ پہنچنے والے ابتدائی قافلے آج مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، جہاں حج کے اگلے مرحلے کی تیاری جاری ہے۔