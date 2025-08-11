پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی شرکت پر اعلیٰ سطح اجلاس کل متوقع

لاہور:
پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی شرکت کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کل متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق رانا ثنا اللہ کی قیادت میں پرو ہاکی لیگ میں قومی ٹیم کی شمولیت پر مشاورت ہوگی، اجلاس میں وزارت بین الصوبائی رابطہ کے سیکرٹری اور سیکرٹری فنانس بھی شریک ہوں گے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کا نمائندہ بھی اپنی تجاویز دے گا، پی ایچ ایف کی درخواست پر کل ختم ہونے والی ڈیڈ لائن میں ایف آٗئی ایچ نے چند روزکی توسیع کردی ہے، پی ایچ ایف حکام پرعزم ہیں کہ رواں ہفتے میں یہ معاملہ حل ہوجائے گا۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پرو ہاکی لیگ کے لیے پینتس کروڑ روپے کی ڈیماند کی ہے، یہ بھی آپشن دیا گیا ہے کہ حکومت تمام اخراجات خود کرے، پی ایچ ایف کوفنڈز نہ دے تاہم پروہاکی لیگ میں پاکستانی ٹیم کی شرکت سے ٹیم رینکنگ میں اضافہ کے ساتھ لڑکوں کوانٹرنیشنل تجربہ ملے گا۔