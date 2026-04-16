تازہ تر ین
اہم خبریں

مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 10 اضلاع میں نئی الیکٹروبسیں دینے کی منظوری

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں عوامی سہولیات اور جدید ٹرانسپورٹ نظام سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔

 

اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ وزیراعلیٰ کے فری ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت اب تک 21 روٹس پر سوا لاکھ سے زائد مسافر مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ بسوں کے 3560 ٹرپ مکمل کیے جا چکے ہیں۔

 

اس موقع پر صوبے کے 10 اضلاع اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانیوال، لیہ، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور اوکاڑہ میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔

 

اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ 100 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچیں گی، مئی کے وسط تک مزید 350 جبکہ جون کے آخر تک 264 بسیں شامل ہو جائیں گی، ہر ڈویژن میں الیکٹرو بسوں کے لیے خصوصی بس ڈپو قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا،وزیراعلیٰ نے تحصیل سطح پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔

 

اجلاس کے دوران گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں ماس ٹرانزٹ سسٹم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیاجبکہ پنجاب کی پہلی ای ٹیکسی اسکیم پر بھی بریفنگ دی گئی، حکام کے مطابق مئی میں 194 اور جون میں 208 ای ٹیکسیاں فراہم کی جائیں گی۔

 

 

 

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے میٹرو بس اسٹیشنز کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نئے ڈیزائن کی منظوری بھی دی۔

 

“ایمپاور۔ہر” پراجیکٹ کے تحت لاہور میں جدید بس اسٹیشنز کی تنصیب کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سرکاری ملازمین کے لیے ای بائیک پراجیکٹ کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔

 

اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پنجاب میں جدید، ماحول دوست اور عوامی سہولیات پر مبنی ٹرانسپورٹ نظام کو فروغ دیا جائے گا۔


اہم خبریں
پاک بحریہ کا مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ
مدینہ منورہ میں باران رحمت،گنبد خضریٰ پر بارش کے روح پرور مناظر
خود کی اخلاقیات کہاں ہیں؟ فضا کا ریٹنگ کیلئے ہر حد تک جانے کا پرانا شوق ہے،عظمیٰ بخاری
اب اسلام آباد کی حدود سےایک درخت بھی کٹا تو توہین عدالت تصور ہو گی ، اسلام آباد ہائیکورٹ
لوڈشیڈنگ کا مقصد صارفین کو اضافی بل سے بچانا ہے، ترجمان بجلی سپلائی کمپنی
پیٹرول کوٹہ؛ ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے بڑی پیشرفت
اقرار الحسن نے اے آر وائی سے استعفیٰ دے دیا
سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 1 سے 4 تک کے امیدواروں کو دو ہفتوں میں نوکری دینے کا حکم صادر کر دیا
امریکن ایمبیسی کے وفد کی اڈیالہ آمد
بڑی خوشخبری، تیل و گیس کی بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل
بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ 16 اپریل سے شروع ہو گا: محکمہ موسمیات
وزن کم کرنیوالے انجیکشنز کا جگر کی صحت پر مثبت اثرات
وزیراعظم کا انٹرنیٹ اسپیڈ بہترنہ ہونے کا نوٹس، پی ٹی اے سے رپورٹ طلب
سلمان اکرم راجا کھل کر علیمہ خان کے خلاف سامنے آگئے
جائیداد کا تنازع ! سنگدل پوتے نے دادی کی گردن کاٹ دی





دلچسپ و عجیب
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain