تازہ تر ین
اہم خبریں

بڑی خوشخبری، تیل و گیس کی بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل

آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی (او جی ڈی سی) نے توانائی کے موجودہ بحران میں پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری سنائی ہے جہاں او جی ڈی سی نے نشپا بلاک کے براگزئی ایکس-1 کنواں سے تیل و گیس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل کر لیا۔

ترجمان او جی ڈی سی ذیشان زیدی کے مطابق وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے او جی ڈی سی کے باراگزئی ایکس-01 کنویں سے کمرشل پیداوار کا افتتاح کر دیا ہے۔

 

انہوں نے بتایا کہ او جی ڈی سی نے نشپا بلاک کے براگزئی ایکس-1 کنواں سے تیل و گیس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کا سنگ میل حاصل کر لیا اور خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں ہونے والی تیل و گیس کی دریافتیں پاکستان کی بڑی ایکسپلوریشن کامیابی قرار پائی ہیں۔

ترجمان او جی ڈی سی کے مطابق براگزئی ایکس-1 کنواں سے یومیہ 15 ہزار 5 بیرل تیل اور 45.36 ملین مکعب اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل ہو رہی ہے اور مذکورہ کنواں سے2028 تک تیل کی یومیہ پیداوار 25 ہزار بیرل تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔

 

انہوں نے بتایا کہ او جی ڈی سی کی جانب سے مذکورہ کنواں سے2028 تک گیس کی پیداوار60 ایم ایم ایس سی ایف ڈی اور ایل پی جی کی یومیہ پیداوار 200میٹرک ٹن تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بتایا کہ تیل و گیس کی بڑی دریافت توانائی بحران میں کمی لائے گی، او جی ڈی سی کی مسلسل کامیابی ملکی توانائی سیکیورٹی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔

انہوں نے کہا کہ او جی ڈی سی کی ان دریافتوں سے پاکستان کو سالانہ تقریبا 329 ملین ڈالر کا فائدہ ہو گا، نئی دریافتوں سے ملکی ذخائر میں اضافہ اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا۔


امیر ترین شخص : گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا
ویرات کوہلی جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر لائک کرکے پھنس گئے
بارشوں کا نیا سلسلہ، آندھی، گرج چمک، ژالہ باری اور برف باری کا امکان
پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر میں اضافہ
گولڈ مارکیٹ میں ریورس گیئر، قیمتوں میں بڑی کمی ہوگئی
’’روپ بدل بدل کر 500 لڑکیوں سے بیک وقت عشق کا ڈراما رچایا‘‘، 35 سالہ بہروپیا گرفتار
شہباز شریف ’انطالیہ ڈپلومیسی فورم‘ میں مرکز نگاہ بن گئے
امریکی ناکہ بندی: پاکستانی جھنڈے والے آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز عبور کرلی
لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم کرتا ہوں؛شہبازشریف
شادی کے دن کزن نے دلہن کو بیوٹی سیلون میں قتل کردیا
کراچی میں گیس کا بحران، سلنڈر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں
جسے اللہ رکھے اُسے کون چکھے، مائن حادثے میں لاپتہ مزدور کو 16 روز بعد زندہ نکال لیاگیا
کفایت شعاری اقدامات، اسلام آباد میں تمام دکانیں،مارکیٹس رات8 بجے بند کرنے کا حکم
اسلام آباد میں بازار 8 بجے، شادی ہال اور ریسٹورنٹس 10 بند کرنے کا حکم
تونسہ میں 334 افراد میں ایڈز کی تشخیص، 12 سال سے کم عمر 331 بچے شامل، وزیر صحت پنجاب کی تصدیق
یوٹیوب شارٹس کے حوالے سے ایک منفرد فیچر صارفین کیلئے متعارف





دلچسپ و عجیب
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain