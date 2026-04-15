گنگارام اسپتال کے ڈاکٹر اور نرسز کے یوٹیلٹی بلز میں بڑا اضافہ کردیا گیا

لاہور کےگنگارام اسپتال میں ڈاکٹر اور نرسز کے یوٹیلٹی بلز میں بڑا اضافہ کردیا گیا۔
سرکاری ہاسٹلزمیں گیس،بجلی کےبلوں میں 400 فیصد تک اضافہ کردیاگیا،ڈاکٹرزاورنرسز کا بل 500 سے بڑھا کر 1500روپےکردیاگیا،بجلی کے بلوں میں ماہانہ 200 فیصد اضافہ کیا گیا،ہاسٹل کےسوئی گیس چارجز میں 800 روپے اضافہ کیا گیا۔
سوئی گیس چارجز 200 روپےسےبڑھاکر 1000 روپےکردیےگئے،اے سی چارجزمیں 8000 روپےاضافہ، 12 ہزار سےبڑھا کر 20 ہزارماہانہ کردیا گیا،بلوں کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم مئی سے ہوگا۔
طبی عملےکاکہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں ریلیف دینے کے بجائے بلوں میں اضافہ زیادتی ہے۔