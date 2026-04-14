وزیراعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان

وزریراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کے گندم کے کاشتکاروں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے 6 ارب روپے مالیت کا باردانہ مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

 

وزیراعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم کی خریداری فوری طور پر شروع کی جائے۔

 

رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سنٹرز سے فی ایکڑ 10 بوریاں باردانہ فراہم کیا جائے گا، جبکہ کسان کارڈ ہولڈرز سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے، مزید برآں گندم کی خریداری کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر کاشتکاروں کو ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔

 

حکومت نے گندم خریداری کے عمل کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے صوبائی اور ڈویژنل سطح پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کر دی ہیں، جو اس پورے عمل کی نگرانی کریں گی۔

 

وزیراعلیٰ نے زرعی شعبے میں جاری اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ترقیاتی منصوبوں پر 88 فیصد کسانوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے،انہوں نے “ورک ود پنجاب گورنمنٹ” پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت ایگریکلچر گریجویٹس سمیت دیگر افراد کو انٹرن شپ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

 

بریفنگ میں بتایا گیا کہ کسان کارڈ کے ذریعے 100 ارب روپے کے قرضے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ 99 فیصد ریکوری بھی یقینی بنائی گئی ہے،ابتک 9 لاکھ کاشتکار اس اسکیم کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور وزیراعلیٰ نے رجسٹریشن کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے۔

 

گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 30 ہزار ٹریکٹرز کی فراہمی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جن میں سے 20 ہزار ٹریکٹرز پہلے ہی کاشتکاروں کو دیے جا چکے ہیں،زرعی میکانائزیشن کے فروغ سے مقامی انڈسٹری کو بھی تقویت مل رہی ہے، جبکہ ڈسکہ میں ہارویسٹر کی مقامی تیاری کے لیے مینوفیکچررز سرگرم عمل ہیں۔

 

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت کسانوں کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دے گی اور زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ دو برسوں میں حقیقی زرعی انقلاب لانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔


