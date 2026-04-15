محکمہ موسمیات نے بارش کے حوالے سے اہم پیشگوئی کردی

محکمہ موسمیات نے ملک بھرمیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے موسم اوربارش کے حوالے سے اہم پیشگوئی کردی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آئندہ 24گھنٹوں کےدوران موسم گرم اور خشک رہے گا اور درجہ حرارت 37 ڈگری تک جائے گا،شہر میں 5 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلے گی جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 64 فیصد ہوگا۔
اسلام آباد میں بھی موسم آج ہلکا گرم اور خشک رہے گا،تاہم بعداز دوپہر تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے،صبح کے اوقات میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈکیاگیاجبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے،وفاقی دارالحکومت میں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی توقع ہے،ہوا میں نمی کا تناسب 60 فیصد سے زائد ریکارڈکیاگیاہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے میں بھی موسم خشک رہے گا،تاہم شام کے اوقات میں کے پی کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے،اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔
کراچی میں درجہ حرارت 37 ڈگری تک جائے گااورہوا میں نمی کا تناسب 80فیصد ریکارڈ کیاگیاہے،محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی سمت سے ہوائیں چلنے لگی ہیں،شہر کا کم سے کم درجہ 25 حرارت ڈگری ریکارڈکیاگیاہے جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جنوب مغربی سمت سے 4کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔
دوسری طرف اے کیوآئی کےمطابق شہر کا فضائی معیار مضر صحت ہے اورہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار 100 پرٹیکولیٹ میٹر سے زائد ریکارڈکی گئی ہے۔
