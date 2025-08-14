کراچی: جشنِ آزادی کی ہوائی فائرنگ کے باعث بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 75 افراد زخمی

14 اگست 2025 کو جشنِ آزادی کے موقع پر شہرِ قائد کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں بچی سمیت سمیت تین افراد جاں بحق جبکہ کم از کم 75 افراد زخمی ہو گئے۔
ریسکیو ادارے چھیپا کے مطابق ہوائی فائرنگ کے باعث پیش آنے والے ان واقعات میں زیادہ تر زخمی افراد کا تعلق شہری علاقوں سے ہے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق جاں بحق ہونے والوں اختر کالونی کی 7 سالہ ایمان دختر کاشف، عزیز آباد بلاک 8 کی 8 سالہ مرحا دختر وقاص محمد اور کورنگی نمبر ساڑھے تین کا 35 سالہ اسٹیفن ولد جون شامل ہے۔
فائرنگ سے زخمیوں 46 مرد، 22 خواتین، 6 بچے اور 1 بچی بھی شامل ہے جنہیں شہر کے مختلف اسپتالوں میں طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ سے زخمی ہونے والے 18 افراد کو سول اسپتال، 21 زخمیوں کو جناح اسپتال، 38 زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال اور 1 زخمی کو دارالصحت اسپتال میں لایا گیا ہے۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ سے متاثرہ علاقوں میں لیاقت آباد، اورنگی ٹاؤن، لیاری، ناظم آباد، گلبرگ، مچھر کالونی، گلستان جوہر، سہراب گوٹھ، کورنگی، ملیر، ایف بی ایریا، اور دیگر علاقے شامل ہیں۔۔
متعدد مقامات پر ہوائی فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں جن سے نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ پولیس نے بعض علاقوں میں چھاپے مار کر چند مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔
پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ میں ملوث ضلع وسطی سے 9 ملزمان کو گرفتار کیا، ضلع کیماڑی سے 7 ملزمان، ضلع غربی سے 3 اور ضلع شرقی سے 1 ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔