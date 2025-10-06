تازہ تر ین
پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ اسکواڈ مختصر کردیا، 2 کھلاڑی ریلیز

جنوبی افریقا کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کو مختصر کردیا گیا۔

ذرائع کے مطابق فاسٹ بولر عامر جمال اور اسپنر فیصل اکرم کو اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہےکہ قومی ٹیم کے اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کی تعداد 18 سے کم کرکے 16 کردی گئی ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 27-2025 کے تحت جنوبی افریقا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔

جنوبی افریقا  پاکستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گا جب کہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول ہے۔

جنوبی افریقہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 25-2023 کا فاتح ہے۔


غزہ جنگ میں دو سال میں کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے؟ تفصیلات جاری
فرانسیسی وزیراعظم نے 26 روز بعدہی عہدے سے استعفیٰ دیدیا
پاکستان دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر، دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہوگئے: بلوم برگ
انڈونیشیا میں اسلامک اسکول کی عمارت گرنے کا حادثہ، اموات کی تعداد 54 ہوگئی
پاکستان کی حمایت میں پوسٹ غداری نہیں، بھارتی ہائیکورٹ کا شہری پر مقدمہ ختم کرنیکا حکم
بھارت دوبارہ میزائل حملہ کرسکتا ہے، خاص نظر رکھنا ہوگی: جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ
عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
وزیراعظم کا دورہ ملائیشیا؛ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق
اقتدار چھوڑو ورنہ صفحۂ ہستی سے مٹ جاؤ گے، ٹرمپ کا حماس کو الٹی میٹم
ملائیشیا کے وزیراعظم نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار کردیا
انگلی توڑنے جیسے بیان سے نہیں ڈرتے، پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاق ہے: شرجیل میمن
حماس کا غزہ کا انتظام عبوری فلسطینی انتظامیہ کے سپرد کرنے پر آمادگی، پاکستان کا خیر مقدم
افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس 6 اکتوبر کو روس میں ہوگا،افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا
بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی
پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی کشیدگی، وزیراعظم کی نواز شریف سے صلح کرانے کی درخواست





ایڈیڈاس نے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف کرادیے
دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے؟
جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
گلوکار زوبین گارگ کو کس نے قتل کی سازش کر کے زہر دیا؟
بارش میں اڑتے جہاز پر کھڑے ہو کر خطرناک اسٹنٹ کا عالمی ریکارڈ قائم (ویڈیو)
