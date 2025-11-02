سابق امریکی صدر اوباما کی نیویارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی

امریکا کے سابق صدر باراک اوباما نے نیویارک میئر کے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کو فون کیا اور انہیں بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔
سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ ممدانی جیتے تو وہ ان کا ہر ممکن ساتھ دیں گے۔
دوسری جانب 34 برس کے زہران ممدانی نے صدر اوباما سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ اہمیت اس بات کی ہے کہ شہر میں نئی نوعیت کی سیاسی فضا پیدا کی جائے۔
واضح رہے کہ نیویارک میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہو رہا ہے جس میں زہران ممدانی کا مقابلہ نیویارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو اور ری پبلکن حریف رٹیس سلوا سے ہوگا تاہم تمام سروے کے مطابق زہران ممدانی کی پوزیشن مستحکم ہے۔