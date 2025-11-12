تازہ تر ین
محمود عباس اور میکرون کی ملاقات: فلسطینی آئین بنانےکیلئے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق

فلسطینی صدر محمود عباس کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات میں فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر  اتفاق ہو گیا۔

 پیرس میں ملاقات کے دوران دونوں صدور کے درمیان غزہ امن معاہدے کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔

صدر میکرون اور صدر محمود عباس نے ریاست فلسطین کو  مضبوط کرنے کے لیے فلسطینی آئین کی تیاری اور  اس کی معاونت کے لیے مشترکہ کمیٹی فوری بنانے پر اتفاق کیا جس کے بعد  صدر محمود عباس نے فلسطینی آئین کا مسودہ صدر میکرون کو پیش کیا۔

فرانسیسی صدر کے دفتر کے مطابق فلسطینی ریاست کی مضبوطی کے لیے حکومتی ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر  ہیں تاکہ ایک خودمختار ریاست وجود میں آئے۔

یاد رہے کہ فرانس نے ستمبر  میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔


