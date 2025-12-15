جان سینا کے ریسلنگ کیرئیر کا ایسی شکست کے ساتھ اختتام جسکا سامنا انہیں 21 برسوں سے نہیں ہوا تھا

مقبول ریسلر جان سینا کا لینجڈری کیرئیر آخری مقابلے میں شکست کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا۔
درحقیقت ڈبلیو ڈبلیو ای کے مقبول ریسلر کو ان کے حریف گنٹھر نے جس انداز سے شکست دی ویسا کوئی اور ریسلر 21 سال میں نہیں کرسکا تھا۔
واشنگٹن میں ڈبلیو ڈبلیو ای Saturday Night’s Main Event میں جان سینا آخری بار رنگ میں بطور ریسلر اترے تھے۔
اپنے کیرئیر میں جان سینا ہمیشہ نیور گیو اپ کے سلوگن پر زور دیتے تھے مگر آخری میچ میں گنٹھر نے انہیں سلیپر ہولڈ کے ذریعے ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔
جان سینا گنٹھر کے اس مخصوص داؤ سے میچ کے دوران متعدد بار نکلنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے داؤ اے اے کو بھی استعمال کیا۔
مگر چھٹی بار گنٹھر کے سلیپر ہولڈ میں پھنسنے کے بعد جان سینا نے شکست تسلیم کرلی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موقع پر بظاہر جان سینا مسکرائے اور کیمرے کی جانب آنکھ ماری اور پھر شکست تسلیم کرلی۔
48 سالہ جان سینا کو ڈبلیو ڈبلیو ای کے 23 سالہ کیرئیر میں اس سے قبل اس طرح محض 4 بار شکست ہوئی تھی اور آخری بار ایسا 2004 میں کرٹ اینگل کے خلاف مقابلے میں ہوا تھا۔
ایونٹ دیکھنے کے لیے موجود مداح میچ کے اس اختتام پر زیادہ خوش نظر نہیں آئے اور انہوں نے ڈبلیو ڈبلیو ای کے خلاف نعرہ بازی کی۔
البتہ جان سینا کو مداحوں نے پرجوش انداز میں الوداع کہا، جو اپنے جوتوں اور رسٹ بینڈز کو علامتی الوداع کے طور پر رنگ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
خیال رہے کہ گنٹھر نے چند ماہ قبل ایک اور لیجنڈ ریسلر بل گولڈبرگ کو ان کے آخری میچ میں شکست دی تھی۔
اپنے ریٹائرمنٹ ٹور کے دوران جان سینا ایک سال کے عرصے میں 36 بار ڈبلیو ڈبلیو ای شوز میں آئے اور 15 میچز کا حصہ بنے۔
رواں سال کے دوران جان سینا نے ریسل مینیا 41 کی دوسری رات کے مین ایونٹ میں تاریخ رقم کرتے ہوئے کوڈی روڈز کو شکست دی اور ریکارڈ 17 ویں بار ڈبلیو ڈبلیو ای چیمپئن بن گئے تھے۔
یہ پہلی بار تھا جب ڈبلیو ڈبلیو ای میں کوئی ریسلر 17 ویں بار چیمپئن بنا۔
مئی 2025 میں ایک انٹرویو کے دوران جان سینا نے بتایا تھا کہ آخر انہوں نے ڈبلیو ڈبلیو ای سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیوں کیا۔
انٹرویو کے دوران جان سینا نے بتایا کہ انہوں نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اب ان کا جسم پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہا۔
انہوں نے کہا کہ ‘اب میرا جسم پہلے جیسا نہیں رہا، یہاں تک کہ پہلے کی طرح وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، تو ابھی میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو آج میں بہترین انداز سے کرسکتا ہوں’۔
انہوں نے بتایا کہ ‘آپ جانتے ہیں کہ ڈبلوی ڈبلیو ای کا راستہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، جبکہ میری صلاحیتیں گھٹ رہی رہیں، تو یہ اس باب کو بند کرنے کا وقت ہے’۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ‘میں نے ریسلنگ کو حقیقی الوداع کہنے کا آئیڈیا ڈبلیو ڈبلیو ای کے سامنے پیش کیااور توقع ظاہر کی کہ اس سے ان کے بزنس کو بھی فائدہ ہوگا، انہوں نے اسے قبول بھی کرلیا’۔
48 سالہ جان سینا 2001 میں ڈبلیو ڈبلیو ای کا حصہ بنے تھے اور انہیں ہر دور کے بہترین ریسلرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔
جان سینا نے 2006 میں اداکار کے طور پر اپنا کیرئیر فلم دی میرین سے شروع کیا۔
اس کے بعد وہ متعدد فلموں کا حصہ بن چکے ہیں جن میں فاسٹ اینڈ فیوریس 9، دی سوسائیڈ اسکواڈ اور ٹرین ورک قابل ذکر ہیں۔
2018 سے وہ پارٹ ٹائم ریسلر کے طور پر ڈبلیو ڈبلیو ای سے جڑے ہوئے ہیں۔
وہ قریب المرگ بچوں کی خواہشات پوری کرنے والے ادارے میک اے وش سے بھی منسلک ہیں اور اس حوالے سے ان کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈز میں درج ہے۔
جان سینا نے میک اے وش فاؤنڈیشن کے لیے بچوں کی سب سے زیادہ خواہشات پوری کرنے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔