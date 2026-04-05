کراچی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب

کراچی(5 اپریل 2026): کسٹمز اور پولیس نے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے خفیہ نیٹ ورک کو بے نقاب کردیا۔

وفاقی حساس ادارے، کسٹمز اور پولیس نے کراچی کے علاقے مواچھ گوٹھ حب روڈ پر ایک مشترکہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے ڈیزل اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک توڑ دیا ہے۔ کارروائی کے دوران 17 ہزار لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل برآمد کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

چھاپہ سکندر اعظم پیٹرولیم سروس پر قائم ایک غیر قانونی ڈمپنگ پوائنٹ پر مارا گیا۔ آپریشن ٹیم نے پیٹرول پمپ کے پیچھے واقع ایک ہزار گز کے پلاٹ کی تلاشی لی، جہاں اسمگلروں نے ڈیزل چھپانے کے لیے زمین دوز خفیہ ٹینک اور ایک مخصوص خودکار نظام تیار کر رکھا تھا۔

حکام کے مطابق کسٹمز نے موقع پر موجود تمام پی او ایل اور اسمگلنگ میں استعمال ہونے والے آلات کو قبضے میں لے لیا ہے۔

کارروائی کے بعد مذکورہ پیٹرول پمپ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ گرفتار ملزمان سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ نیٹ ورک کے دیگر کارندوں تک پہنچا جا سکے۔


