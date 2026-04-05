نویں دسویں کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ

کراچی (05 اپریل 2026): کراچی میں میٹرک بورڈ کے تحت نویں اور دسویں جماعت کے امتحانات کے انتظامات میں مشکلات سامنے آ گئیں، گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز سندھ نے امتحانات ملتوی کرنے اور نئی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ کر دیا۔

میٹرک بورڈ کراچی کے تحت نویں دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں انتظامات اور ایڈمٹ کارڈز کے عدم اجرا سے پیدا ہونے والی صورت حال پر گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز سندھ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں نجی اسکولوں کی تنظیم نے وزیر یونیورسیٹیز اینڈ بورڈز سندھ محمد اسماعیل راہو سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میٹرک بورڈ کے 7 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی اور نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔

تنظیم نے کہا کہ امتحانی مراکز کے فائنل نہ ہونے، سامان کی ترسیل کا نامکمل ہونا، مراکز کی لاعلمی اور دیگر انتظامات کے مکمل نہ ہونے اور ہزاروں اسکولوں کے لاکھوں طلبہ و طالبات کے ایڈمٹ کارڈز کے عدم اجرا سے پیدا ہونے والی مشکلات کی وجہ سے ایک دن باقی رہ جانے سے امتحانات کا بر وقت انعقاد ممکن نہیں ہے۔

گرینڈ الائنس نے کہا تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول، لاکھوں بچے، اساتذہ اور والدین بہت زیادہ پریشان ہیں اور اب یہ ممکن نہیں ہے کہ امتحانات سے پہلے کے کام ایک دن میں کیے جائیں۔

گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز سندھ کے سربراہی اجلاس میں مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ موجودہ نامکمل اور تاخیر سے کیے جانے والے انتظامات سے 4 لاکھ بچوں کا شفاف اور منصفانہ امتحانات ممکن نہیں ہے۔

وزیر یونیورسیٹیز اینڈ بورڈز سندھ محمد اسماعیل راہو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے میٹرک بورڈ کراچی کے تحت نویں اور دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات کو ایک ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیا جائے تاکہ امتحانی عمل کو پرسکون انداز میں منعقد کیا جا سکے۔


