میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ پر ایک اور بڑی شرط عائد!

کراچی (5 مارچ 2026): کراچی میٹرک بورڈ کے تحت شہر قائد میں امتحانات کا آغاز 7 اپریل سے ہو رہا ہے امیدواروں پر نئی شرط عائد کر دی گئی ہے۔

کراچی میٹرک بورڈ کے تحت شہر میں نویں اور دسویں کے سالانہ امتحانات کا منگل 7 اپریل سے آغاز ہو رہا ہے، جس کے بعد تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔

میٹرک بورڈ کے مطابق اس سال امتحانات میں 3 لاکھ 85 ہزار امیدوار شرکت کریں گے، جن کے لیے 580 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔

اس سال امتحان دینے والے امیدواروں پر بڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، جس کے مطابق طلبہ امتحانات میخں جواب حل کرنے کے لیے بال پوائنٹ کا استعمال کریں گے۔

جاری اعلامیہ کے مطابق میٹرک بورڈ سے امتحانی پرچہ پہلے 19 ٹاؤن کے 26 حب سینٹرز کو فراہم کیا جائے گا، اس کے بعد امتحانی سینٹر پرچے منتقل کیے جائیں گے۔

اس سال پرچے پر واٹر مارک بھی موجود ہوگا، جو کسی بھی سینٹر سے پرچہ لیک ہونے کی نشاندہی کرے گا۔

میٹرک کے امتحانات میں اس سال ای مارکنگ اور نئے گریڈننگ سسٹم کے تحت ہوں گے۔

تمام ریگولر امیدواروں کے ایڈمت کارڈ بورڈ آفس کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جب کہ پرائیویٹ امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ رہائشی پتوں پر ارسال کیے گئے ہیں۔

دوسری جانب میٹرک بورڈ کے سرور میں خرابی کے باعث امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے، پرائیویٹ اسکول انتظامیہ نے امتحانات ایک ہفتہ موخر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔


نویں دسویں کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ
کراچی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب
وفاقی حکومت نے قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹس کیلئے سبسڈی کا آغاز کر دیا
گھی اور تیل کی قیمتوں میں 150روپے فی کلو تک اضافےکا امکان
خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق، 105 زخمی ہوئے،پی ڈی ایم اے
آئندہ چند روز میں ملک میں بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی
یو اے ای کو رقم واپسی، پاکستان نے سعودی عرب سے مزید مالی سہولت مانگ لی
میٹرک بورڈ آفس کی ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے سے متعلق اہم خبر
پیٹرول سستا حاصل کرنے کے لیے کیسے اپلائی کریں؟
2 سرکاری چھٹیوں کا اعلان ہوگیا
خیرپور میں بچوں میں منکی پاکس وبا کی تصدیق کردی گئی
کفایت شعاری مہم: اساتذہ کے کنوئنس الاؤنس میں کٹوتی کا فیصلہ
توانائی بچت: چاروں صوبوں سے مشاورت، مارکیٹیں جلد بند کرنے پر غور
میئر لندن کی حفاظت پر مامور پولیس افسران کی سنگین غفلت، اسلحے سے بھرا بیگ سڑک پر بھول گئے
نیتن یاہو نے کلنٹن، اوباما، بش اور بائیڈن سے ایران پر بڑے حملے کی درخواستیں کیں: سابق وائٹ ہاؤس چیف





ٹائی ٹینک سے 5 گنا زیادہ بڑا بحری جہاز جلد اولین سفر پر روانہ ہونے کیلئے تیار
امتحان میں نقل کرنے کا نیا ٹرینڈ، چین میں طلبا کیلئے ’’اسمارٹ چشمے‘‘ کرائے پر دستیاب
انسٹا گرام اسٹوریز کے حوالے سے ایک بہترین فیچر کی آزمائش
کیا مصنوعی ذہانت (اے آئی) دجالی فتنے سے منسوب ہے؟
دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
