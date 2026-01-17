روسی صدر کی اسرائیل کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش

روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور بات چیت شروع کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔
گزشتہ روز پوٹن نے نیتن یاہو اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ ان گفتگوؤں کا مقصد وسطِ مشرق میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، خاص طور پر ایرانی تناؤ کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا تھا۔
روسی صدر نے کہا ہے کہ ماسکو خطے میں استحکام اور امن کے لیے سیاسی و سفارتی کوششیں بڑھانے پر زور دیتا ہے اور وہ ثالثی کے ذریعے تعلقات میں بہتر مذاکرات کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔
واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں ایران میں مظاہروں، سخت حکومتی ردعمل، اور علاقائی خطرات کی وجہ سے تناؤ خاصا بڑھ گیا ہے۔
امریکا اور اسرائیل نے ایران کے خلاف سخت رویّوں کا اظہار کیا ہے جس سے ممکنہ فوجی کشیدگی کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔
پوٹن کا کہنا تھا کہ روس چاہتا ہے کہ فوری طور پر تصادم سے بچا جائے اور سب ممالک کے ساتھ سفارتی رابطے مضبوط ہونے چاہیئں۔ روسی صدر نے واضح کیا ہے کہ وہ مذاکرات میں تسلسل چاہتے ہیں۔ ماسکو تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت بڑھانے اور ایک امن کا حل تلاش کرنے پر آمادہ ہے۔