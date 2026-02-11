تازہ تر ین
بھارت امریکا تجارتی معاہدےکیخلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج کا اعلان

بھارت  امریکا  تجارتی معاہدے کے خلاف  بھارتی کسانوں  نے  ملک گیر  احتجاج کا  اعلان کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کسان یونین نے کل 12 فروری کو  ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔

کسان  رہنماؤں کا کہنا ہےکہ  زراعت کے شعبے میں بھارت نے امریکا کو  حد سے زیادہ رعایتیں دی ہیں جو کسانوں کے مفادات کے خلاف ہیں۔

آج بھارتی پنجاب میں کسانوں نے بھارت امریکا تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور  دونوں ممالک کے  رہنماؤں کے  پتلے نذر آتش کیے۔

کسان تنظیموں نے معاہدے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہےکہ یہ امریکا کے سامنے جھکنے کے مترادف ہے، اس سے بھارتی زرعی شعبے پر مزید دباؤ بڑھےگا۔

بھارت کے وزیر تجارت پیوش گوئل کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے تحت بعض بھارتی زرعی مصنوعات، جن میں کیلے اور آم شامل ہیں کو امریکی منڈی تک بغیر کسی محصول (زیرو ٹیرف) کے رسائی حاصل ہوگی۔

رپورٹ کے مطابق  بھارت میں تقریباً 80 فیصد کسان چھوٹے کاشت کار ہیں جو دو ہیکٹر یا اس سے کم زمین کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی محدود رہتی ہے۔ تاہم کسان ایک بااثر ووٹنگ بلاک کی حیثیت رکھتے ہیں اور مختلف حکومتیں لاکھوں کاشتکاروں کو ناراض کرنے سے گریز کرتی رہی ہیں۔


