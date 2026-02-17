تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

بار اور بینچ لازم و ملزوم، وکلا کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے: چیف جسٹس لاہورہائیکورٹ

چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے پنجاب کی مختلف ضلعی و تحصیل بار ایسوسی ایشنز کے وفود کے ساتھ ملاقات کی،اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ویژن ہے کہ عدالتی نظام کی بہتری کے لیے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں بار ایسوسی ایشنز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔

اُن کا کہنا تھا کہ اسی سلسلہ میں خصوصی ہدایات پر صوبہ بھر کے جوڈیشل کمپلیکسزمیں موجود بار ایسوسی ایشنز میں ای لائبریریز اور سولر سسٹم مہیا کئے جارہے ہیں اور لاہورہائیکورٹ کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے عدالتی نظام میں نئی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں۔

جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ مقدمات کی دائری کے لئے بائیو میٹرک تصدیق کے حوالے سے درپیش مشکلات کے تدارک کے لئے نئے ایس او پیز بھی منظور کر لئے گئے ہیں،جو کہ جلد جاری کردیے جائیں گے۔

چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بلاشبہ زیر التواء مقدمات کے خاتمے، جدید اصلاحات کے نفاذ اوربارز کو درپیش مسائل کے حل کے لئے وکلاء کا تعاون ناگزیر ہے۔ عدالتی نظام کے بنیادی اسٹیک ہولڈرز سائلین ہیں اور سائلین کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے ہڑتال کلچر کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے۔

اُنہوں نے کہا کہ بنچ اور بار کی عزت مشترکہ ہے، وکلاء اگر عدالتوں کی عزت و تکریم کا خیال رکھیں گے تو وکلاء کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔
مزید برآں بار ایسوسی ایشنز کے وفود نے فاضل چیف جسٹس کی جانب سے جدید اصلاحات کے نفاذ کی تعریف کی اور وکلاء کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا، جس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ بارایسوسی ایشنز خصوصاً خواتین اور نوجوان وکلاء کے مسائل کا حل لاہور ہائی کورٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لئے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جارہا ہے۔

ملاقات کرنے والوں میں ضلعی بار ایسوسی ایشنز بہاولپور، بہاولنگر،جھنگ، لیہ، لودھراں، حافظ آباد، وزیر آباد اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز بھیرہ، کھاریاں، کبیروالا اور گوجر خان کے صدور و سیکرٹری صاحبان موجود تھے۔ اس موقع پر رجسٹرار لاہور ہائیکورٹ امجد اقبال رانجھا بھی موجود تھے۔


اہم خبریں
ایران نے آبنائے ہرمز میں اپنی میزائل مشقیں اچانک بند کردیں؛ وجہ سامنے آگئی
آسٹریا کے سرمایہ کار، تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کیلئے تیار
کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، دہری شہریت کی حامل خاتون مسافر سے 6 کلوگرام چاندی برآمد
بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرادی گئی
بار اور بینچ لازم و ملزوم، وکلا کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے: چیف جسٹس لاہورہائیکورٹ
قومی اسمبلی کا دوسرا پارلیمانی سال مکمل
مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس: گارنٹی رقم واپسی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، ہنڈرڈ انڈیکس منفی زون میں بند ہوا
عمران خان کو تازہ پھلوں کاجوس، دیسی مرغ، مٹن، شہد،کافی، مکس اچار بھی ملتا ہے، اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات کی
چیٹ جی پی ٹی میں صارفین کی سکیورٹی بہتر بنانے کیلئے 2 نئے فیچرز متعارف
وزیر اعلیٰ پنجاب کا 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دینے کا اعلان
بی ایل اے علیٰحدگی پسند نہیں سنگین دہشت گرد تنظیم ہے: امریکی جریدہ
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں بانی کی آنکھ کیسی ہے: بیرسٹر گوہر
یکم رمضان کو ملک بھر میں بینک تعطیل کا اعلان
ماہ رمضان کے احترام میں پنجاب بھر کے تھیٹرز بند
کراچی: سپر ہائی وے پر متعدد گاڑیوں کی ٹکر، 4 افراد جاں بحق





دلچسپ و عجیب
استری سے جلے ڈیزائن کی شرٹ متعارف، قیمت سنتے ہی ہوش اڑ جائیں!
اس تصویر نے لوگوں کو دنگ کیوں کر دیا؟
پائلٹ نے چلتی ٹرین پر طیارہ اتار کر دنیا کو حیران کر دیا
خاتون کا والدہ کی میت گھر میں چھپاکر کئی برس تک پنشن وصول کرنے کا انکشاف
کیا آپ ریاضی کے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟
پارٹی میں آئی فون جیتنے والا شخص ڈبے کے اندر ڈیوائس کی جگہ ٹائلز کو دیکھ کر دنگ
امریکا: مقابلے کے دوران باکسر کی وِگ اکھڑ گئی
ایک غلطی نے امریکی شہری کو لاکھوں ڈالر جتوادیے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain