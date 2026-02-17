بار اور بینچ لازم و ملزوم، وکلا کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے: چیف جسٹس لاہورہائیکورٹ

- لاہور: چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا کہنا ہے کہ بار اور بینچ لازم و ملزوم ہیں، وکلاء کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، سائلین کو بروقت اور شفاف انصاف کی فراہمی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے پنجاب کی مختلف ضلعی و تحصیل بار ایسوسی ایشنز کے وفود کے ساتھ ملاقات کی،اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ویژن ہے کہ عدالتی نظام کی بہتری کے لیے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں بار ایسوسی ایشنز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔
اُن کا کہنا تھا کہ اسی سلسلہ میں خصوصی ہدایات پر صوبہ بھر کے جوڈیشل کمپلیکسزمیں موجود بار ایسوسی ایشنز میں ای لائبریریز اور سولر سسٹم مہیا کئے جارہے ہیں اور لاہورہائیکورٹ کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے عدالتی نظام میں نئی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں۔
جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ مقدمات کی دائری کے لئے بائیو میٹرک تصدیق کے حوالے سے درپیش مشکلات کے تدارک کے لئے نئے ایس او پیز بھی منظور کر لئے گئے ہیں،جو کہ جلد جاری کردیے جائیں گے۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بلاشبہ زیر التواء مقدمات کے خاتمے، جدید اصلاحات کے نفاذ اوربارز کو درپیش مسائل کے حل کے لئے وکلاء کا تعاون ناگزیر ہے۔ عدالتی نظام کے بنیادی اسٹیک ہولڈرز سائلین ہیں اور سائلین کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے ہڑتال کلچر کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے۔
اُنہوں نے کہا کہ بنچ اور بار کی عزت مشترکہ ہے، وکلاء اگر عدالتوں کی عزت و تکریم کا خیال رکھیں گے تو وکلاء کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔
مزید برآں بار ایسوسی ایشنز کے وفود نے فاضل چیف جسٹس کی جانب سے جدید اصلاحات کے نفاذ کی تعریف کی اور وکلاء کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا، جس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ بارایسوسی ایشنز خصوصاً خواتین اور نوجوان وکلاء کے مسائل کا حل لاہور ہائی کورٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لئے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جارہا ہے۔
ملاقات کرنے والوں میں ضلعی بار ایسوسی ایشنز بہاولپور، بہاولنگر،جھنگ، لیہ، لودھراں، حافظ آباد، وزیر آباد اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز بھیرہ، کھاریاں، کبیروالا اور گوجر خان کے صدور و سیکرٹری صاحبان موجود تھے۔ اس موقع پر رجسٹرار لاہور ہائیکورٹ امجد اقبال رانجھا بھی موجود تھے۔