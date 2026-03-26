تازہ تر ین
اہم خبریں

ہفتے میں 3 دن تعطیلات، 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری

حکومت گلگت بلتستان میں سرکاری محکموں کے نئے اوقات کار بھی جاری

چار روزہ ورکنگ ویک کے نفاذ سے انتظامی امور مؤثر بنانے کےلیے ہفتے میں 3 دن تعطیلات، 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق وفاق کی پالیسی کے تحت گلگت بلتستان حکومت نے بھی 4 دن سرکاری کام کا فیصلہ کرلیا۔ گلگت بلتستان نے 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

حکومت گلگت بلتستان میں سرکاری محکموں کے نئے اوقات کار بھی جاری کردیے۔ گلگت بلتستان میں سرکاری دفاتر پیر سے جمعرات تک کھلے رہیں گے۔

گلگت بلتستان میں جمعہ،  ہفتہ اور اتوار کو سرکاری دفاتر بند رہیں گے، نئی پالیسی کے تحت سرکاری ملازمین کو ہفتے میں 3 دن تعطیلات ملیں گی۔

واضح رہے کہ خطے میں جاری جنگ اور اس کے اثرات کم سے کم کرنے کیلئے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور شروع کر دیا گیاہے ، توانائی اور فیول کی بچت کیلئے ایک ماہ کیلئے ہائبرڈ ورکنگ ماڈل نافذ کرنے کی بھی تجویز ہے۔


اہم خبریں
وزارت آئی ٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان فائیو جی ٹرائل فریم ورک پر مشاورت کا آغاز
ہفتے میں 3 دن تعطیلات، 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری
پاکستان کی امریکا ایران مذاکرات میں ثالثی کی تصدیق، بالواسطہ بات چیت جاری ہے: اسحاق ڈار
کراچی؛ کئی روز پرانی 2 لاشیں برآمد، بارش کے پانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک
وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر اعتماد میں لیا
کیو ایس ورلڈ یورنیوسٹی رینکنگ 2026 جاری، پنجاب یونیورسٹی نے بھی نمایاں مقام حاصل کر لیا
ایرانی حملوں کیخلاف اقوام متحدہ میں اہم قرارداد پاس، 100 سے زائد ممالک کی حمایت
اسرائیل کا گریٹرمنصوبہ ناکام ہوگا، صیہونی ریاست کو ذلت اور رسوائی ہوگی: شیخ رشید
ایران جنگ؛ برطانیہ اپنے فوجی اڈّے امریکا کو دینے پر رضامند ہوگیا
یومِ پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری
سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی
ظالم اور گھمنڈی نیتن یاہو کا حضرت عیسیٰ ؑ پر توہین آمیز تبصرہ، مذہبی جذبات بھڑکا دیئے
جےسوریا روزہ دار بن گئے
ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ
پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے





دلچسپ و عجیب
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain