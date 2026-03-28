مختلف شہروں میں تیز بارش اور ژالہ باری ،محکمہ موسمیات نے اہم پیشگوئی کر دی

محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشگوئی کردی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے زیرِ اثر کراچی میں بارش کے مختلف اسپیلز متوقع ہیں، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہوسکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ 29 مارچ تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی آج شام اور رات کے اوقات میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوسکتی ہے۔
صبح کے وقت درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن میں یہ بڑھ کر 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاسکتا ہے، ہوا کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 32 فیصد سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے۔
خیبرپختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔
لاہور میں آج موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور فوری طور پر بارش کا امکان نہیں ہے، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 18 جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے، ہوا 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور نمی کا تناسب 71 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک سے دو روز میں لاہور میں بھی بارش ہوسکتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، خاص طور پر آندھی، طوفان اور ژالہ باری کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔