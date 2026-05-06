ون فائیو ہیلپ لائن پر فیک کالرز کے خلاف سخت ایکشن، مقدمات درج کرنے کا فیصلہ

پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر فیک اور غیر متعلقہ کالز کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔
حکام کے مطابق ہوکس اور غیر ضروری کالز کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، جبکہ ٹاپ 150 فیک کالرز کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔
سیف سٹی حکام کا کہنا ہے کہ نشاندہی کیے گئے 5 کالرز نے سو سے زائد بار فیک کالز کر کے ہیلپ لائن کا وقت ضائع کیا، جس سے حقیقی ایمرجنسی کیسز متاثر ہوتے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق صرف اپریل کے مہینے میں ون فائیو ہیلپ لائن پر 7 لاکھ 24 ہزار سے زائد ہوکس اور غیر متعلقہ کالز موصول ہوئیں حکام کا مزید کہنا ہے کہ ہر ماہ تقریباً 200 کالرز کو وارننگ دینے کے لیے کال بیک بھی کیا جا رہا ہے۔
سیف سٹیز اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ ہیلپ لائن کا غیر ضروری استعمال قانوناً جرم ہے اور شہری صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی 15 پر کال کریں تاکہ بروقت امدادی کارروائیاں ممکن بنائی جا سکیں۔