سرکاری محکمے میں بھرتیوں کا آغاز، تنخواہ ڈیڑھ لاکھ اور پرکشش مراعات

(8 مئی 2026): بجلی تقسیم کار کمپنی میں جونیئرز انجینئر کی بھرتیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے تنخواہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ اور پرکشش مراعات ملیں گی۔
بجلی تقسیم کار کمپنی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی (پیسکو) میں جونیئر انجینئرز کی کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کی اوپن کوٹے پر بھرتیاں کی جائیں گی۔
اس حوالے سے پیسکو کے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ جونیئر انجینئرز کو ماہانہ ایک لاکھ 48 ہزار 371 روپے پیکیج دیا جائے گا۔ تقرری کا ابتدائی دورانیہ ایک سال تاہم کارکردگی کی بنیاد پر توسیع ممکن ہے۔
ملازمت حاصل کرنے والوں کے لیے پیسکو میں کم از کم دو سال سروس انجام دینے کی شرط عائد ہو گی۔ جونیئر انجینئرز سے سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔
جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کنٹریکٹ پر بھرتی ملازمین کو پنشن کی سہولت نہیں ملے گی، اہم وہ گریجویٹی اور پیسکو پالیسی کے مطابق مراعات کے حق دار ہوں گے۔
جونیئر انجینئرز کو سالانہ 25 دن چھٹی کی سہولت ہو گی، انہیں ٹریولنگ الاؤنس پیسکو قواعد کے مطابق دیا جائے گا۔ انہیں ادارے کی ضرورت کے مابق کسی جگہ بھی تعینات کیا جا سکے گا، تاہم کنٹریکٹ ملازمین کو سنیارٹی لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
نوٹیفکیشن میں بد عنوانی یا غفلت کی صورت میں فوری برطرفی کی شق بھی شامل ہے، جب کہ ایک ماہ کے نوٹس یا تنخواہ کے عوض کنٹریکٹ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔