ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے خیالات سے آگاہ کرے گا، اسماعیل بقائی

ایران کے ترجمان Esmail Baghaei نے کہا ہے کہ ایران امریکی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے مؤقف اور خیالات سے آگاہ کرے گا۔

ترجمان کے مطابق ایران خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور کسی بھی پیش رفت سے قبل تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی رابطے جاری ہیں اور اہم امور پر مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب Iran اور United States کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں، جبکہ Pakistan بھی اس عمل میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔


