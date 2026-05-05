تازہ تر ین
اہم خبریں

گریجویٹس کے لیے 60 ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ہزار ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے۔

انٹرن شپ پروگرام کے تحت ویٹرنری گریجویٹس کو ماہانہ 60 ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا جبکہ پیراویٹس کے لیے ماہانہ وظیفے کی رقم 40 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔

رواں سال کے لیے انٹرن شپ کوٹہ ویٹرنری گریجویٹس کے لیے 264 جبکہ پیراویٹس کے لیے تعداد 371 رکھی گئی ہے۔

درخواستوں کی وصولی کے لیے 15 مئی 2026 تک توسیع کردی گئی ہے۔

درخواست جمع کروانے کا طریقہ

درخواست جمع کروانے کے خواہشمند افراد www.jobs. punjab. gov. pk پر موجود فارم کو پُر کریں۔


اہم خبریں
رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی
اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم
وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار
عمران خان نے ‘ون کانسٹیٹیوشن ایونیو’ میں اپنا اپارٹمنٹ 4 سال پہلے ہی فروخت کردیا تھا
گریجویٹس کے لیے 60 ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان
دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ سروس دوبارہ بحال ہو گئی
مشہور بھارتی اداکار ٹریفک حادثے میں چل بسے
سندھ حکومت نے ماہی گیر برادری کے لیے بڑے فیول سبسڈی پیکیج کی منظوری دے دی
بھارت نے اماراتی شہر پر حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت گر گئی
بھارت میں برڈ فلو : چکن اور انڈوں کی فروخت اچانک بند
بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات، تامل ناڈو سے اداکار وجے کی جماعت آگے، مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کو شکست
جامعہ کراچی میں سمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان
نادرا نے شناختی کارڈ اور ب فارم بنوانے والوں کو نئی گائیڈ لائنز دے دیں
ایران کا دعویٰ: امریکی جنگی جہاز کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا، سینٹ کام کی جانب سے تردید
ڈالر مزید سستا، روپے کی زبردست واپسی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain