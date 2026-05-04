جامعہ کراچی میں سمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان

کراچی: انجمن اساتذہ جامعہ کراچی سمسٹر امتحانات کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔

انجمن اساتذہ نے جامعہ کراچی میں 5 مئی سے شروع ہونے والے سمسٹر امتحانات بائیکاٹ کا اعلان کردیا ہے۔

انجمن اساتذہ نے مطالبات کی منظوری تک ہزاروں طلبا کے سمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کی دھمکی دی گئی ہے۔

انجمن اساتذہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوسکی ہے، اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ بینوویلیٹ فنڈ کی مد میں اس وقت 3 کروڑ 83 لاکھ روپے موجود ہیں۔

واضح رہے کہ جامعہ کراچی کے اساتذہ کی جنرل باڈی کا اجلاس 7 مئی صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جامعہ کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ کر مالیاتی احتساب کی درخواست کی جائے گی۔

دوسری جانب طلبہ تنظیموں نے انجمن اساتذہ کے مؤقف کی حمایت کرنے سے صاف انکار کردیا ہے۔

یاد رہے کہ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی ماضی میں بھی اس نوعیت کے اقدامات کرچکی ہے۔


