ڈالر مزید سستا، روپے کی زبردست واپسی

اسلام آباد، انٹربینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد روپے کی قدر میں جزوی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔

ایکسچینج کمپنیزایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق کاروباری دن کے دوران ڈالر 2 پیسے سستا ہو گیا، ڈالر اس وقت 278 روپے 75 پیسے کی سطح پرٹریڈ ہو رہا ہے جو گزشتہ سیشن کے مقابلے میں معمولی کمی ظاہرکرتا ہے۔

 

ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں یہ کمی عارضی نوعیت کی ہو سکتی ہے اور اس کا دارومدار ملکی معاشی صورتحال، زرمبادلہ کے ذخائراوردرآمدی دباؤ پر ہے۔

کرنسی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سرمایہ کار اور تاجر ڈالرکی آئندہ سمت کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ماہرین کے مطابق اگر معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں تو روپے کو مزید استحکام مل سکتا ہے۔


