وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ میں تباہ کن سیلاب اور طوفان سے قیمتی جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ترک عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔
منگل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ ترکیہ کے صوبوں غازی انتیپ، شانلی عرفہ، ادیامان اور ملحقہ علاقوں میں تباہ کن سیلاب اور شدید موسمی صورتحال کے باعث قیمتی جانی اور مالی نقصان ہوا ہےجس پر مجھے گہرا دکھ ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے اموات پر پاکستان کے عوام، حکومت اور اپنی جانب سےترک صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اس غم کی گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے،ہماری دلی ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے