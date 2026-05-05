تازہ تر ین
اہم خبریں

وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ میں تباہ کن سیلاب اور طوفان سے قیمتی جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ترک عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔

 

منگل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ ترکیہ کے صوبوں غازی انتیپ، شانلی عرفہ، ادیامان اور ملحقہ علاقوں میں تباہ کن سیلاب اور شدید موسمی صورتحال کے باعث قیمتی جانی اور مالی نقصان ہوا ہےجس پر مجھے گہرا دکھ ہے۔

 

وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے اموات پر پاکستان کے عوام، حکومت اور اپنی جانب سےترک صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اس غم کی گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے،ہماری دلی ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے


اہم خبریں
رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی
اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم
وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار
عمران خان نے ‘ون کانسٹیٹیوشن ایونیو’ میں اپنا اپارٹمنٹ 4 سال پہلے ہی فروخت کردیا تھا
گریجویٹس کے لیے 60 ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان
دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ سروس دوبارہ بحال ہو گئی
مشہور بھارتی اداکار ٹریفک حادثے میں چل بسے
سندھ حکومت نے ماہی گیر برادری کے لیے بڑے فیول سبسڈی پیکیج کی منظوری دے دی
بھارت نے اماراتی شہر پر حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت گر گئی
بھارت میں برڈ فلو : چکن اور انڈوں کی فروخت اچانک بند
بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات، تامل ناڈو سے اداکار وجے کی جماعت آگے، مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کو شکست
جامعہ کراچی میں سمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان
نادرا نے شناختی کارڈ اور ب فارم بنوانے والوں کو نئی گائیڈ لائنز دے دیں
ایران کا دعویٰ: امریکی جنگی جہاز کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا، سینٹ کام کی جانب سے تردید
ڈالر مزید سستا، روپے کی زبردست واپسی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain