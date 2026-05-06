مذاکرات کیلئے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہے، امریکی صدر

واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق جاری کشیدگی اور ممکنہ مذاکرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی کسی بھی حتمی مقام یا دورے کے حوالے سے فیصلہ کرنا جلد بازی ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سفارتی سطح پر بات چیت جاری ہے، لیکن کسی باضابطہ مذاکراتی عمل یا دورے کی تیاری کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔

صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم تمام فیصلے زمینی حقائق اور پیش رفت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو مستقبل میں مذاکرات کے لیے کسی بھی مقام پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اسلام آباد جانے کی بات قبل از وقت ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب Iran اور United States کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور Pakistan کو ممکنہ ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔


