تازہ تر ین
شوبز

محبت کے لیے کیریئر قربان نہیں کروں گی، دنانیر مبین کا دوٹوک اعلان

پاکستانی شوبز کی نوجوان اور مقبول اداکارہ دنانیر مبین نے اپنے مستقبل، محبت اور پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق کھل کر اظہارِ خیال کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنے کیریئر اور خوابوں پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔

ایک حالیہ انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے دنانیر مبین نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح اس وقت ان کا کام، اہداف اور ذاتی ترقی ہے، اور وہ محبت کی خاطر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو قربان کرنے پر یقین نہیں رکھتیں۔ اداکارہ کے مطابق وہ کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے خود کو اس حد تک نہیں لے جائیں گی کہ اپنی شناخت یا مستقبل کو نقصان پہنچائیں۔

 

انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، اپنے کام پر مکمل توجہ دے رہی ہیں اور اپنے کیریئر کو بہتر انداز میں آگے بڑھانا چاہتی ہیں۔ دنانیر کا کہنا تھا کہ محبت یقیناً زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، مگر وہ اسے اپنی کامیابیوں پر غالب نہیں آنے دیں گی۔

 

اداکارہ نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ مداح اکثر انہیں مختلف ساتھی اداکاروں کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، جس پر اگرچہ وہ اس بات کو ڈراموں کی مقبولیت سمجھتی ہیں، تاہم اس کے اثرات ان کی فیملی پر ضرور پڑتے ہیں۔

دنانیر کے مطابق ان کے والدین بعض اوقات سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں یا قیاس آرائیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کبھی کبھار ان کے لیے مشکل بھی بن جاتی ہے۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی نجی زندگی اور کیریئر کے درمیان واضح توازن رکھنا چاہتی ہیں اور ان کی توجہ فی الحال صرف اپنے روشن مستقبل پر مرکوز ہے۔ دنانیر مبین کے اس بیان کو مداح ان کی خود اعتمادی، سنجیدگی اور مضبوط شخصیت کی علامت قرار دے رہے ہیں۔


اہم خبریں
پیدائشی سرٹیفکیٹ کے بغیر شناختی کارڈ بنوانا ممکن، نادرا کی مشروط سہولت
ایران اب بھی امریکی تجویز پر غور کر رہا ہے، اسماعیل بقائی
معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی
طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، الرٹ جاری کر دیا گیا
کراچی: تعمیراتی کام کے دوران کھودے گئے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق
وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرینگے
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain