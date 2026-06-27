تھور، گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ سے بڑے پیمانے پر تباہی

گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے علاقے تھور میں شدید کلاؤڈ برسٹ کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس سے متعدد مکانات، سڑکیں، پل اور زرعی اراضی متاثر ہوئی۔ طوفانی بارش کے بعد آنے والے ریلے نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے جبکہ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہوگیا۔
مقامی انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔
حکام نے شہریوں اور سیاحوں کو دریا، ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات والے علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک مزید بارشوں کے امکان کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔