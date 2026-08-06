تمام مشکلات کے باوجود کشمیری عوام کا حوصلہ، استقامت اور ثابت قدمی آج بھی غیر متزلزل ہے۔ — آصف علی زرداری

صدر مملکت آصف علی زرداری نے یومِ استحصالِ کشمیر کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ تمام مشکلات، مظالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیری عوام کا حوصلہ، استقامت اور ثابت قدمی آج بھی غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے بنیادی حقِ خودارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستان ان کی جدوجہد کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔
صدر مملکت نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے یکطرفہ اقدامات نے جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے باوجود کشمیری عوام نے اپنے عزم میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی اور وہ آج بھی انصاف اور آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔
آصف علی زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حقِ خودارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا اور ہر علاقائی و بین الاقوامی فورم پر ان کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ صدر مملکت نے کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر، استقامت، انصاف اور پائیدار امن عطا فرمائے۔