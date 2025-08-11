تازہ تر ین
کھیل

بھارتی کرکٹر پر خاتون سے زیادتی کے الزام میں پابندی

کراچی:

بھارتی کرکٹر یش دیال پر خاتون سے زیادتی کے الزامات کے باعث پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق فاسٹ بولر یش دیال کو یو پی ٹی 20 لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں شرکت سے روک دیا گیا ہے۔

یش دیال گورکھپور لائنز کی نمائندگی کرنے والے تھے تاہم اب لیگ جو 17 اگست سے شروع ہونی ہے میں حصہ نہیں لیں گے۔

یش دیال رواں سال آئی پی ایل جیتنے والی رائل چیلنجرز بنگلورو کا حصہ رہے ہیں۔ ان پر خاتون کی جانب سے الزامات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ جے پور میں بھی ان کے خلاف ایک اور کیس چل رہا ہے۔

اتر پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن نے ان الزامات کے پیش نظر یش دیال پر لیگ کھیلنے پر پابندی لگا دی ہے۔


اہم خبریں
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
* دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان پر فتح، سیریز برابر
گلگت دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، 8 مقامی رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی
اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل، قومی دھارے میں شمولیت کے لیے پرعزم — شہباز شریف
* ترکیہ و دیگر ممالک میں اسرائیلی مظالم کیخلاف احتجاج
دبئی میں یومِ آزادی پاکستان کا شاندار جشن، 60 ہزار سے زائد افراد کی شرکت
* کربلا میں کلورین گیس لیک، 600 زائرین متاثر — عراقی حکام
* ہیوسٹن: اسکارف پہنی پاکستانی خاتون پر حملہ، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی
* اترکاشی سانحہ: مودی راج کی نااہلی اور فوجی نقصانات چھپانے کی کوشش
* غزہ: اسرائیلی بمباری سے فٹبالر سلیمان عبید سمیت 662 کھلاڑی شہید
الجزیرہ کے معروف صحافی اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیلی حملے میں شہید





دلچسپ و عجیب
سوکن نے شوہر کی دوسری بیوی کو جگر عطیہ کرکے ایثار کی مثال قائم کی
سمندری حادثے میں شوہر کی موت، خاتون نے سمندر کی تہہ میں منفرد یادگار قائم کردی
آئرلینڈ میں کسان کو خدا کی طرف سے الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دیے
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
وہ گاؤں جہاں پانی کی خاطر مرد 3 شادیاں کرتے ہیں
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain