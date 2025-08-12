بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا

نئی دہلی: ممتاز بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارتی ائیرچیف کے پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ مشکوک قرار دیدیا۔
پراوین ساہنی نے کہا کہ بھارتی ائیرچیف نے اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، جو دعویٰ بھارتی ائیرچیف نے تقریر میں کیا وہ ائیرفورس کی پریس ریلیز میں نہیں تھا۔
پراوین ساہنی نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت ایف 16 طیارے کو فضا یا ہینگر میں نشانہ بنائے اور 3 ماہ تک دنیا کو پتا نہ چلے؟
بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ بھارتی ائیرچیف اب تک یہ نہیں بتاسکے کہ جو طیارے تباہ کیے وہ کون سے ہیں۔
خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی ائیر چیف مارشل اے پی سنگھ نے بھارت کے لیے عالمی ہزیمت کا سبب بننے والی 4 روزہ جنگ میں پاکستان کے 5 لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
بھارتی ائیرچیف نے دعویٰ کیا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی ائیرفیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیاروں کو تباہ کیا ہے۔
بھارتی ائیرچیف نے 3 ماہ بعد بھی بغیر کسی ثبوت کے یہ دعوے کر کے اپنی ائیرفورس کی پیشہ ورانہ اہلیت پر مزید سوالات کھڑے کردیے۔
دوسری جانب پاکستان نے 7 مئی کی فضائی جنگ کے فوراً بعد ہی رافیل سمیت بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کی تفصیلات تک سامنے رکھ دی تھیں جن کی تائید بھارتی میڈیا کی رپورٹس سے بھی ہوئی تھی۔
اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کی کمیونیکیشن ہیک کرکے کاک پٹ میں ہوئی گفتگو تک سنا دی تھی۔