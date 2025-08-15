تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا

تائی کوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے مجموعی طور پر 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا۔
ملائیشیا میں تائی کوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا جہاں پاکستان کی طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
چیمپئن شپ میں طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے مجموعی طور پر 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
نوجوان کھلاڑیوں نے کہا کہ پاکستانی خاتون ایتھلیٹس بھی کسی سے کم نہیں، وہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اور گولڈ میڈل جیتنا چاہتی ہیں۔
اس کے علاوہ طیبہ اشرف نے کامیابی کا جشن پاکستانی پرچم لہرا کر منایا۔