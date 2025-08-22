تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

سوشل میڈیا انفلوئنسر نے 2 سال میں 67 کلو وزن کیسے کم کیا؟ فارمولا بتا دیا

بھارتی انفلوئنسر نے دو سال میں 67 کلو وزن کم کرکے مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین کو حیرت میں ڈال دیا۔

بھارت سے تعلق رکھنے والی سوشل میڈیا انفلوئنسر رجنی گھنگھاس دو سال میں 67 کلو وزن کم کرکے اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائی ہے۔ رجنی کا وزن دو سال قبل 155 کلو تھا، تاہم مسلسل محنت اور سادہ طرز زندگی کی بدولت اب ان کا وزن 88 کلو ہو چکا ہے۔

انہوں نے حال ہی میں اپنی 20ویں سالگرہ ایک نئی خود اعتمادی کیساتھ منائی ساتھ ہی اپنے اس مشکل سفر کے بارے میں بھی مداحوں کو بتایا۔

رجنی کے مطابق ان کی تبدیلی کسی مہنگے فٹنس پروگرام یا مخصوص ڈائیٹ پلان کے ذریعے نہیں، بلکہ سادہ غذا، روزمرہ ورزش اور تسلسل کے نتیجے میں آئی۔ انہوں نے نہ کوئی فینسی ڈائیٹ اپنائی اور مستقل مزاجی کیساتھ جم سیشن کا سہارا لیا۔ ان کا معمول شام کے وقت ہلکی پھلکی ورزش، ایک کلومیٹر دوڑ، سلاد اور متوازن غذا پر مشتمل رہا۔

اپنے انسٹاگرام پر رجنی نے جو ڈائیٹ پلان شیئر کیا، اس میں چپاتیاں، سبزیاں، پنیر، دہی، پروٹین، چنے کا سلاد، مکھانے، کھیرے، دار چینی لیموں پانی، اجوائن والی چائے اور چقندر کا جوس شامل ہیں۔ انفلوئنسر نے روزانہ 10 ہزار قدم چلنے اور 4 لیٹر پانی پینے کو وزن کم کرنے میں کامیابی کی کنجی قرار دیا ہے۔


اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





دلچسپ و عجیب
ماں کی موت ان کی خواہش کے مطابق ہوئی: پوجا بیدی
بھارت میں پیسوں کے بجائے کچرا وصول کرنے والے کیفے مقبول ہونے لگے
سوشل میڈیا انفلوئنسر نے 2 سال میں 67 کلو وزن کیسے کم کیا؟ فارمولا بتا دیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
56 سال بعد کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی
انسانی تاریخ کے چند ہولناک حادثات
نورا فتیحی جیسی دِکھنے کیلیے 3 گھنٹے ورزش کرو؛ بیوی شوہر کی شکایت لیکر تھانے پہنچ گئی
جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain