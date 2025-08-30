تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں

فضائی سفر ایک سے دوسری جگہ پہنچنے کا محفوظ ترین ذریعہ ہے۔

روزانہ دنیا بھر میں ہزاروں طیارے سفر کرتے ہیں اور کسی حادثے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔

دنیا بھر میں 40 ہزار سے زائد ائیرپورٹس ہیں جن کا حجم مختلف ہے۔

کچھ کا رن وے بہت بڑا ہوتا ہے جبکہ کچھ کا بہت چھوٹا۔

دنیا کے چند ائیر پورٹس ایسے ہیں جہاں سے اڑان بھرنا یا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ماہر پائلٹس ہی یہ کام کر پاتے ہیں۔

مگر دنیا کا ایک ائیرپورٹ ایسا ہے جسے ماہر ترین پائلٹ بھی لینڈنگ کے لیے سب سے مشکل قرار دیتے ہیں۔

یہ ائیرپورٹ نیپال میں موجود ہے اور اسے Lukla یا تینزنگ ہلیری ائیرپورٹ کہا جاتا ہے۔

اس ائیرپورٹ کا جغرافیائی مقام اور موسم اسے طیارے کی لینڈنگ کے لیے مشکل اور خطرناک ترین ائیرپورٹ بنانے والے عوامل ہیں۔

اس ائیر پورٹ کو ماؤنٹ ایورسٹ کا دروازہ مانا جاتا ہے اور دنیا کی بلند ترین چوٹی پر جانے کے لیے ہر سال سیکڑوں کوہ پیما یہاں پہنچتے ہیں۔

مگر پائلٹوں کے لیے ٹیک آف یا لینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں بلند و بالا چوٹیوں کے درمیان زگ زیگ سفر کرنا پڑتا ہے۔

دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
اس کا رن وے محض 1800 فٹ بڑا ہے / اسکرین شاٹ

اس کے ساتھ ساتھ 1800 فٹ کا مختصر رن وے اور ائیر پورٹ میں ناکافی سہولیات کے باعث بھی یہاں اترنا یا اڑان بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

رن وے اتنا مختصر ہے کہ اگر طیارے کی دوڑ ذرا زیادہ طویل ہو جائے تو وہ دوسری جانب گر سکتا ہے۔

پائلٹ کو رفتار اور بلندی کا خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی جبکہ یہاں موسم بھی اچانک بدلتا ہے، یعنی اگر ایک منٹ پہلے سورج کی روشنی موجود تھی تو اچانک بادل چھانے سے ائیر پورٹ کا نظر آنا مشکل ہو سکتا ہے۔

یہ ائیر پورٹ سطح سمندر سے 10 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے تو ہوا بھی ہلکی ہوتی ہے جس سے بھی طیارے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور پائلٹوں کے لیے طیارے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔


اہم خبریں
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے
بھارتی آبی جارحیت جاری، ایک بار پھر دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا
’’ترکی آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے‘‘ خاتون اول کا سیلاب متاثرین کیلیے جذباتی پیغام
لیک فون کال کا معاملہ، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کردیا
دریائے چناب، راوی اور ستلج بپھر گئے، پنجاب میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی اضلاع زیرآب، اموات 20 ہوگئیں
پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام؛ مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب
ایشیا کپ: اے سی سی، امارات بورڈ کے انتباہ کے باوجود جعلی ٹکٹس کی فروخت جاری
ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ، چین نے امریکا اور روس کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا
ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر تیار
افغان طالبان کو خلیجی ملک سے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کہاں گئے؟
روس مذاکرات کی میز کے بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چُنتا ہے: یوکرینی صدر
مکی آرتھر نے بابراعظم اور رضوان کو ٹی ٹوئنٹی کیلئے غیر موزوں کھلاڑی قرار دیدیا
مقبوضہ کشمیر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 30 افراد جاں بحق





دلچسپ و عجیب
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
متعدد شوہروں کو زہر دینے والی ایرانی بیوہ خاتون
بچوں کو مضبوط بنانے کیلئے ان کے ساتھ 800 کلومیٹر تک پیدل چلنے والا شخص
ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ
ٹیلر سوئفٹ کی پوسٹ نے انسٹاگرام کے ریکارڈز توڑ ڈالے
بالوں سے بنا عجیب و غریب ٹوتھ پیسٹ
دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص مارک زکربرگ اپنے پڑوسیوں کو تحفے میں ہیڈ فونز کیوں دے رہے ہیں؟
اسپین کا ٹماٹر فیسٹیول: 22 ہزار افراد نے 120 ٹن ٹماٹر ایک دوسرے پر پھینکے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain