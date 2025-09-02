تازہ تر ین
شوبز

مجھے شادی کا شوق نہیں لیکن والد کی دوسری شادی میں نے کروائی: اسد ملک

خود شادی کا شوق نہیں رکھنے والے پاکستانی سینئر اداکار اسد ملک نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنے والد کی دوسری شادی کروائی۔

حال ہی میں اداکار نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف امور پر اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔

انہوں نے بتایا کہ اب تک شادی کیوں نہیں کی اور اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بات کی۔

دورانِ انٹرویو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، میرے خیال میں شادی کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں اس کے لیے شادی نہیں کرسکتا کیونکہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔

اداکار کے مطابق شادی کے لیے مجھے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی اور میں اس کےلیے تیار نہیں ہوں۔

انہوں نے والدین کی موت کو سب سے بڑا خسارہ قرار دیا اور انکشاف کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو اس وقت کھو دیا جب میں صرف 20 سال کا تھا۔ اس لیے مجھے ان کے ساتھ کیسا رشتہ تھا زیادہ یاد نہیں ہے اور والدہ کافی سخت مزاج تھیں اس لیے میرا اپنے والد سے ان کے انتقال تک بہت گہرا رشتہ تھا۔

انہوں نے بتایا کہ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے والد نے ہماری بہترین پرورش کی، والد دوپہر میں اپنے دفتر سے گھر آتے اور کھانا پکا کر ہمیں اپنے سامنے کھلا کر واپس دفتر جاتے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ والد نے والدہ کے انتقال کے بعد کئی سال تنہا زندگی گزاری، وہ میری ہر بات مانتے تھے، میں نے والد کی دوسری شادی کروائی لیکن مجھے افسوس ہے کہ والد کی موت کے وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا اور یہ غم مجھے زندگی بھر رہے گا۔

اسد ملک نے کہا کہ اگر مجھے ایک موقع مل جائے انہیں گلے لگانے کا تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔


