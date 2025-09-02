تازہ تر ین
کھیل

آسٹریلیا کے فاسٹ بولر مچل اسٹارک کا ٹی 20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

آسٹریلیا کے تجربہ کار فاسٹ بولر مچل اسٹارک نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا۔

کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق اسٹارک نے ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹ پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔

35 سالہ اسٹارک گزشتہ سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد سے کوئی انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیل رہے تھے اور اب وہ صرف ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ میں آسٹریلیا کی نمائندگی کریں گے تاہم وہ ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی لیگز، بشمول آئی پی ایل میں حصہ لیتے رہیں گے۔

اسٹارک نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ ہمیشہ ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے لیے کھیلا گیا ہر ٹی ٹوئنٹی میچ ان کے لیے یادگار رہا جبکہ 2021 کا ورلڈ کپ جیتنا ایک خاص اعزاز تھا۔

واضح رہے کہ اسٹارک نے آسٹریلیا کی جانب سے 65 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں حصہ لیا اور 79 وکٹیں اپنے نام کیں۔


اہم خبریں
پنجاب میں سیلاب سے صورتحال سنگین ہے، سوشل میڈیا کی خبروں کو مت پھیلائیں، عظمیٰ بخاری
قومی اسمبلی اجلاس؛ جنگلات کاٹنے اور دریاؤں پر سوسائٹیز بنانے کیخلاف کارروائی کا مطالبہ
سابق بھارتی جنرل کا پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی منصوبے کا انکشاف
سوڈان میں بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ، ایک ہزار افرادہلاک
شام نے 14 سالوں میں پہلی بار خام تیل کی کھیپ برآمد کردی
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف
پنجاب؛ فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کشنر کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ
کراچی: کسٹمز نے لاکھوں مالیت کا ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی





دلچسپ و عجیب
ہزاروں سال پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain