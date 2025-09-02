تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بالی وُوڈ کی بلاک بسٹر فلم “میں نے پیار کیا” نے جہاں سلمان خان کو راتوں رات اسٹار بنا دیا، وہیں اسی فلم سے بھاگیہ شری نے بھی اپنی شاندار انٹری دی تھی۔

لیکن شہرت کے اس سفر کے آغاز ہی میں بھاگیہ شری نے سب کو حیران کر دیا جب انھوں نے اپنے بچپن کے پیار، ہمالے ڈاسانی سے صرف 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی کرلی۔

بھاگیہ شری نے یہ شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کی تھی، ان کے والدین اس رشتے کے سخت خلاف تھے، حتیٰ کہ شادی میں خاندان کا کوئی ایک بھی فرد شریک نہیں ہوا تھا۔

ایسے وقت میں بھاگیہ شری کے ساتھ کھڑے ہونے والے واحد شخص ان کی پہلی فلم کے ہیرو سلمان خان ہی تھے۔

ایک انٹرویو میں بھاگیہ شری نے بتایا کہ جب میں نے شادی کا فیصلہ کیا تو میرے اپنے خاندان میں سے کوئی شریک نہیں تھا۔ اُس وقت سلمان میرے ساتھ تھے اور سب سے آخر میں جانے والے بھی وہی تھے۔

بھاگیہ شری نے مزید کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا سیٹ پر شرارتیں کرنے والا سلمان خان اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا اور میرا اتنا ساتھ دے گا۔ یہ ان کا خلوص تھا جس کی میں نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔

اداکارہ نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے مزید بتایا کہ اُس دور میں سلمان خان نہایت شرارتی مگر بےحد محبت کرنے والے دوست تھے۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا اور ہر حال میں میرا دفاع کیا۔

آج جب وہ اپنی زندگی کے اُس موڑ کو یاد کرتی ہیں تو انہیں سب سے زیادہ سلمان خان کی یہی دوستی اور حفاظت کرنے والا رویہ یاد آتا ہے۔

یاد رہے کہ فلم “میں نے پیار کیا” 29 دسمبر 1989 کو ریلیز ہوئی تھی جس کے ہدایت کار سورج برجاتیہ تھے جب کہ سلمان خان اور بھاگیہ شری کا بطور ہیرو ہیروئن ڈیبیو تھا۔

یہ فلم اُس وقت کی سپر ہٹ ثابت ہوئی، باکس آفس پر تقریباً 28 کروڑ روپے سے زائد بزنس کیا، جو 1989 کے لحاظ سے ریکارڈ توڑ کامیابی تھی۔

اس فلم نے سلمان خان کو راتوں رات اسٹار بنا دیا اور سورج برجاتیہ کے کیریئر کا بھی کامیاب آغاز کیا لیکن بھاگیہ شری شادی کے بعد فلم انڈسٹری سے علیحدہ ہوگئی تھی۔

اس فلم کی کامیابی میں رومانوی اور مدھر گیتوں نے بڑا حصہ ڈالا تھا۔ تمام گانے دیو کوہلی اور اسد بھوپالی نے لکھے جب کہ موسیقار رام لکشمن تھے۔

کبوتر جا جا اور دل دیوانہ بن سجنا کے مانے نہ ایس پی بالا اور لتا منگیشکر نے گاکر امر کردیئے جو آج تک زبان زد عام ہیں۔


اہم خبریں
پنجاب میں سیلاب سے صورتحال سنگین ہے، سوشل میڈیا کی خبروں کو مت پھیلائیں، عظمیٰ بخاری
قومی اسمبلی اجلاس؛ جنگلات کاٹنے اور دریاؤں پر سوسائٹیز بنانے کیخلاف کارروائی کا مطالبہ
سابق بھارتی جنرل کا پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی منصوبے کا انکشاف
سوڈان میں بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ، ایک ہزار افرادہلاک
شام نے 14 سالوں میں پہلی بار خام تیل کی کھیپ برآمد کردی
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف
پنجاب؛ فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کشنر کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ
کراچی: کسٹمز نے لاکھوں مالیت کا ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی





دلچسپ و عجیب
فلم ’لو اینڈ وار‘ کے ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی نئی مصیبت میں پھنس گئے
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا
ہزاروں سال پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain