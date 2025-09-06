نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی

برازیل کے ایک ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر نیمار کے نام کرنے کی وصیت کی ہے۔
یہ واقعہ میڈیا ذرائع میں سامنے آیا ہے جس کے مطابق گمنام مداح نے قانونی طور پر اپنی جائیداد کا وارث نیمار کو بنانے کی کوشش کی ہے۔
تفصیلات کے مطابق نامعلوم برازیلی ارب پتی نے اپنی تقریباً 1 ارب ڈالرز کی جائیداد براہِ راست فٹبال اسٹار نییمار کو دینے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملے ہیں۔
یہ وصیت جون 2025 میں نوٹری کے ذریعے قانونی طور پر درج کروائی گئی اور اس میں ارب پتی نے وضاحت کی کہ وہ نیمار کی انسان دوستی اور خاندانی وابستگی سے متاثر ہوا تھا۔ خصوصاً نیمار کا اپنے والد کے ساتھ تعلق اس کے لیے ذاتی یادگار تھا۔
اب یہ معاملہ برزیلی عدالتوں میں زیرِ غور ہے تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ نیمار اس اثاثے کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ قانونی طریقہ کار اور ٹیکس کے مسائل بھی سامنے آسکتے ہیں۔