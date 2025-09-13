شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا

کروشیا کے ای غوطہ خور ویٹومیر نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے جس میں اُنہوں نے آکسیجن لینے کے بعد تقریباً 29 منٹ اور 3 سیکنڈ تک زیر آب سانس روکے رکھی۔
پانی کے اندر بغیر سانس کے رہنے کا یہ سب سے طویل ریکارڈ وقت ہے۔
یہ ریکارڈ static apnea کیٹیگری میں آتا ہے جہاں فری ڈائیور پانی کی سطح کے اندر رہتے ہوئے سانس روکتے ہیں۔
ویٹومیر نے کہا کہ وہ اپنے اس سانس روکنے کی کوشش کے لیے پیشگی آکسیجن لینے سے مدد لیتے ہیں جس سے خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور توانائی زیادہ ذخیرہ ہوتی ہے۔
یہ ریکارڈ گنیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے باقاعدہ تسلیم کرلیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ یہ کارنامہ خطرناک ہوسکتا ہے اگر مناسب تربیت، مراقبت اور طبی مدد ساتھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ یا آکسیجن سے پہلے سانس لینا بھی مخصوص حالات میں نقصان دہ ہوسکتا ہے۔