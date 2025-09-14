تازہ تر ین
فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں

ویسے تو عام طور پر دنیا میں ہر جگہ انڈہ فرائی پین میں تلا جاتا ہے لیکن حال ہی میں لوگ مائیکروویو میں انڈہ “فرائی” کرنے کا طریقہ آزما رہے ہیں۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ یا مائیکروویو-سیف سرونگ ڈش لیں، اسے تھوڑا تیل سے گریس کرلیں۔ انڈہ توڑ کر ڈش میں رکھ دیں اور اس میں اگر آپ چاہیں تو نمک, مرچ وغیرہ شامل کرلیں۔

کبھی کبھار لوگ دو کاغذی پلیٹیں استعمال کرتے ہیں: ایک نیچے، ایک اوپر تاکہ انڈے کی بدبو اور چھلکنے سے بچا جا سکے۔

اس کے بعد مائیکروویو کو مکمل پاور پر چلائیں۔ کم سے کم وقت 30 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتا ہے۔

بعض کیسوں میں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ مائیکروویو کی طاقت مختلف ہوتی ہے، اس لیے کم وقت سے شروعات کرنا بہتر ہے۔

انڈہ فرائی کرنے کا یہ طریقہ بہت تیز ہے۔ بس 30 سیکنڈ۔ یہ وقت فرائی پین میں زیادہ ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ کم برتن دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور صحت کے لحاظ سے انڈہ فوری اور بھرپور پروٹین فراہم کرتا ہے۔

تاہم اس سے قبل کہ آپ بھی تجربہ کریں، یہ جاننا اہم ہے کہ یہ طریقہ عام ٹوسٹ یا فرائی پین طریقہ جتنا محفوظ یا مؤثر نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں حادثے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔


