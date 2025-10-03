تازہ تر ین
عمیر جسوال کی اہلیہ نے سوشل میڈیا صارفین کے تبصروں پر خاموشی توڑدی

پاکستانی گلوکار عمیر جسوال کی اہلیہ نبیہا نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کیے گئے تبصروں   پر خاموشی توڑ دی۔

گلوکار عمیر جسوال کی پہلی شادی اداکارہ ثنا جاوید سے اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی تاہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہوگئی اور پھر ثنا جاوید سابق کپتان شعیب ملک کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئیں۔

اکتوبر 2024 میں عمیر جسوال نے بھی انسٹاگرام پوسٹ پر اپنے نکاح کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دوسری شادی کا اعلان کیا۔

حال ہی میں عمیر جسوال نے شادی کی پہلی سالگرہ پر اہلیہ نبیہا کی پہلی تصویر کے ساتھ  خوبصورت پیغام  شیئر  کرتے ہوئے انہیں شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی

پوسٹ  میں عمیر جسوال کی اہلیہ کو خوبصورت عبایا میں ملبوس دیکھا گیا۔

پوسٹ وائرل ہونے کے بعد مداحوں کی جانب سے عمیر جسوال کی پہلی اور دوسری شادی کا موازنہ کیا جانے لگا حتیٰ کہ ان کی اہلیہ کے حجاب کو بھی زیر بحث لایا گیا۔

اس کے بعد حال ہی میں عمیر جسوال کی اہلیہ نبیہا نے اپنے فینز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کیلئے ایک وضاحت شیئر کی۔

نبیہا کی پوسٹ میں درج تھا کہ’ میں آپ سب کو پہلی اور آخری مرتبہ ایک چیز واضح کرنا چاہتی ہوں،  پہلی یہ کہ ہم آپ کی دعاؤں پر آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں،  دوسری یہ کہ میرے شوہر کی صرف ایک بیوی ہے اور وہ میں ہوں لہٰذامیرا کسی سے بھی موازنہ کرنے سے گریز کریں’۔

نبیہا نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ ’میں کیسا لباس پہنتی ہوں یا حجاب پہنتی ہوں یا نہیں  کسی کا بھی اس بات سے کوئی تعلق نہیں، میرے شوہر آپ سب کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر  رہے ہیں، اس پر کسی کو بھی رائے دینے کا حق نہیں،  اگر آپ دعا نہیں کر سکتے تو مہربانی کرکے اپنے آپ پر قابو رکھیں‘۔


