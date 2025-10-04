تازہ تر ین
صحت

راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کے حملوں میں مزید شدت آگئی

راولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29 ڈینگی کے نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں ڈینگی کے کُل11897 مریضوں کی اسکریننگ کی گئی اور 759 ڈینگی کنفرم مریض آئے۔

رواں سال اب تک ڈینگی سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ڈینگی کے 65 کنفرم مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔

دوسری جانب ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی تعداد 1499 ہے اور اب تک 54 لاکھ 83 ہزار  466 گھروں کی چیکنگ کی جاچکی ہے۔ گھروں میں 1 لاکھ 68 ہزار 783   گھر ڈینگی پازٹیو رہے ہیں۔

اسپاٹ چیکنگ 14 لاکھ 88 ہزار ہے۔ جن میں سے 22 ہزار 731  اسپاٹ پازٹیو رہے۔ 1 لاکھ 91 ہزار 514 مقامات سے لاروا ملا جسے تلف کردیا گیا۔

 ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4389 ایف آئی آرز، 1839 بلڈنگ سربمہر  اور  3462 چالان درج کیے گئے۔ ڈینگی لاروا کی موجودگی ایس او پی کی خلاف ورزی  پر 1 کروڑ  78 لاکھ 7 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔

محکمہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں امر پورہ، اصغر مال سکیم، بیول، چاہ سلطان، چک جلال دین اور چکلالہ سے ڈینگی کے مریض ائے۔ دھمیال، ڈھوک حسو، ڈھوک کشمیریاں، ڈھوک منشی، ڈھوک نجو اور گڑھی سکندر کے علاقوں سے بھی ڈینگی کے مریض سامنے آئے۔

اس کے علاوہ گھیلا خورد، گرجا، کوٹھہ کلاں، قاسم آباد رینال اور ٹھٹھہ خلیل سے بھی ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے۔


اہم خبریں
خضدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 14 دہشتگرد ہلاک
ینگ ڈاکٹرز کا آوارہ کتوں کیخلاف لاہور ہائیکورٹ سے رجوع
آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے تسلیم مطالبات کے نکات جاری کردیے
پی آئی اے نے اپنے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کردیا
ملک میں مزید بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کا امکان
ٹرمپ امن منصوبے پرحماس کا جواب: اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روک دیا
امریکی صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، فلسطین میں جنگ بندی کے قریب ہیں: شہباز شریف
ملک میں حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.56 فیصد اضافہ
چین کا طیارہ دنیا کا دوسرا کیریئر بیسڈ اسٹیلتھ فائٹر بن گیا J-35.
۔’’3 ہزار سال پرانا مسئلہ حل ہوگا؟‘‘ ٹرمپ کا غزہ امن منصوبے پر بڑا دعویٰ
جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس؛ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
سابق صدر عارف علوی کی مستقل سرکاری رہائشگاہ کیلیے درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس
مشتاق احمد سمیت تمام پاکستانیوں کی رہائی کیلیے بااثر یورپی ملک سے رابطے میں ہیں، اسحاق ڈار
اسکاٹ لینڈ میں خودساختہ بادشاہت ختم، دعویدار افریقی قبیلہ گرفتار
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشتگرد ہلاک
حماس کے انکار کے بعد امیر قطر کا ٹرمپ سے ہنگامی ٹیلیفونک رابطہ





دلچسپ و عجیب
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
گلوکار زوبین گارگ کو کس نے قتل کی سازش کر کے زہر دیا؟
بارش میں اڑتے جہاز پر کھڑے ہو کر خطرناک اسٹنٹ کا عالمی ریکارڈ قائم (ویڈیو)
تعلیم کا حصول کسی بھی عمر میں ممکن، 60 سالہ شخص یونیورسٹی کا طالبعلم بن گیا
اسپینش بحری جہاز کے ملبے سے 10 لاکھ ڈالرز مالیت کا خزانہ برآمد
امریکی شہری کا لمبی ترین داڑھی کا نیا عالمی ریکارڈ
سالانہ ساڑھے 5 کروڑ کمانے کے باوجود ایک شخص جمعدار کا کام کیوں کرتا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain